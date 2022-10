La Roma è ancora in corsa | colpo contro l’HJK e ultimi 90 minuti di fuoco

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si è conclusa con il botto la giornata europea delle squadre italiane, anche laè riuscita a conquistare tre punti importantissimi per la classifica. La qualificazione in Europa League per la squadra di Mourinho èapertissima. In serata tre punti importantissimi per la, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2. Scatto importante in classifica per lache si giocherà la qualificazione nell’ultima giornata, la squadra dello Special One dovrà vincere sul campo del Ludogorets. La garasi sblocca al 41? con Abraham, l’attaccante anticipa tutti con undi testa. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il pareggio con Hetemaj, al 62? l’autogol di Hoskonen. Nel finale gol annullato ai ...