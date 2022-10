La Bce alza i tassi dello 0 | 75% | mutui più cari Come cambiano le rate con fisso e variabile

MILANO - La Banca Centrale Europeaulteriormente il muro contro la crescita dell'inflazione. Nella riunione di oggi il consiglio ... Nel suo comunicato lapreannuncia ulteriori aumenti dei tassi ...E, aggiunge: 'probabilmente non sarà l'ultimo in questa fase, ma confidiamo nella saggezza dellanell'interpretare le cause della recente impennata dell'inflazione e nel tener conto del ...La Banca Centrale Europea alza ulteriormente il muro contro la crescita dell'inflazione. Nella riunione di oggi il consiglio direttivo ha deciso un aumento di 75 punti base dei tassi… Leggi ...VERO GIORNALE, edizione 27 ottobre 2022 – Il telegiornale di FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA Meloni in aula: “scienza non è religione”, verso commissione d’inchiesta bicamerale sul covid ma forse solo ...