Juventus | è arrivata la notizia più attesa dai tifosi | accadrà tra pochi giorni

... "Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma l'eliminazione non èper questa partita, ma per le gare precedenti". Il che rende il problema patologico. Talento Chi è Iling - Junior: laa 19 ..."Un giorno, mentre ero a casa con mio padre, èla chiamata della: sapevo che c'erano molti club europei interessati a me, ma ho riflettuto un solo attimo e hanno iniziato a venirmi ...L'ex capitano bianconero analizza il momento critico attraversato dalla Vecchia Signora: "Serve arrivare alla sosta racimolando più punti possibili, per poi lanciarsi in una rimonta da gennaio in avan ...L'ingiustizia sportiva per antonomasia della storia calcistica italiana, trauma comunale dai molti significati diventa solo nostalgia ...