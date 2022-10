Agenzia ANSA

Il principe Harry pubblicherà il suodi, intitolato "Spare", il 10 gennaio 2023: lo ha annunciato oggi l'editore statunitense del. "Siamo entusiasti di annunciare la storia straordinariamente personale ed emotivamente ...Ma l'avvio del 2023 si annuncia già accidentato per la monarchia britannica: il 10 gennaio verrà finalmente pubblicato ildidi Harry, che si teme possa essere esplosivo. In realtà, il ... Il libro di memorie del principe Harry uscirà a gennaio Il principe Harry pubblicherà il suo libro di memorie, intitolato "Spare", il 10 gennaio 2023: lo ha annunciato oggi l'editore statunitense del libro. (ANSA) ...Il libro-bomba di Harry esce il 10 gennaio e per lui sarà la fine con Re Carlo. E Meghan Markle è nella bufera per gli orecchini “sporchi di sangue”.