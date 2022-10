Designazioni 10ª giornata

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’ Associazione Italiana Arbitri ha comunicato leper la 10ªdel campionato di Serie BKT 2022/23. A dirigere PALERMO – CITTADELLA, domenica alle ore 16.15 allo Stadio Barbera, è stato chiamato il Signor Antonio GIUA della sezione di Olbia, 1° ass. Sig. Mokhtar di Lecco, 2° ass. Sig. Fiore di Barletta, IV uomo Sig. Di Cicco di Lanciano, V.A.R. Sig. Minelli di Varese, A.V.A.R. Sig. Bottegoni di Terni. Clicca QUI per tutte le. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano.

