Covid in Toscana | 7 morti 4 uomini e 3 donne | oggi 27 ottobre E 2 192 nuovi contagi Ricoverati 491 16 in terapia intensiva

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono 7 iper coronavirus di, 272022, in. Si tratta di 4e 3con età media di 81 anni. Mentre sono 2.192 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 410 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.782 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

Insiamo per la sanità pubblica, vogliamo accrescere i servizi resi, investire sugli ... oltre ovviamente alla necessità non rinviabile di rimborsare la spesee quelle sostenute per l'...È l'onda lunga dell'emergenza sanitaria da- 19 che ha fatto sentire i suoi effetti sulle ... all'inizio dello scorso anno scolastico negli istituti dellasi sono contati 6.683 iscritti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Sono 2.192 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 410 sono stati confermati con tampone molecolare e gli alt ...