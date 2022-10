(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Jannikaffronterà Francisconegli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha esordito brillantemente sul cemento indoor della capitale austriaca, surclassando il cileno Garin in due rapidi set. L’altoatesino, testa di serie numero 6 del tabellone, sarà ora chiamato a fronteggiare il rognoso argentino, che ha avuto la meglio sulla wild card Misolic per 2-0. Jannikoccupa il 12mo posto nel ranking ATP e se la dovrà vedere con il numero 29 al mondo. Sarà la rivincita dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami,il nostro portacolori dovette ritirarsi nel corso del primo set a causa dei problemi con una vescica. Successivamente Jannikebbe la meglio in tre set nel matchto un mese fa a Bologna in ...

OA Sport

CENTRE COURT Non prima delle 14:00 - (3) Rublev vs Dimitrov A seguire - (1) Medvedev o Basilashvili vs Thiem Non prima delle 17:30 -vs (6)A seguire - Coric vs (2) Tsitsipas ...Atp Tennis Dai quarti di finale a Flushing Meadows, Jannikaveva dovuto convivere con qualche acciacco fisico e qualche problema di natura genuinamente ...ottavi di finale con Francisco,... Sinner-Cerundolo, ATP Vienna 2022: quando si gioca, programma, orario d'inizio, tv e streaming Avanza Sinner facile a Vienna contro Garin a Vienna. Musetti viene invece eliminato a sorpresa dallo spagnolo Ramos.Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2022 della giornata di giovedì 27 ottobre con Jannik Sinner. Il tennista azzurro ... ovvero l’argentino Francisco Cerundolo. Ad ...