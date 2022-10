Riccardo Guarnieri va a trovare Ida Platano? L’indizio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Aria di riavvicinamento tra Ida. L’ex coppia del Trono Over del dating show Mediaset continua a incuriosire il pubblico. Forse ci regaleranno una svolta questa volta? Le anticipazioni di ieri 25 Ottobre sull’ultima registrazione del Trono Over Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, effettuata ieri,e Ida hanno avuto uno scontro. Mentre la conoscenza tra lei ed Alessandro Vicinanza continua ancora, l’ex fidanzato ha battibeccato con la nuova fiamma, senza essere difeso da Ida. Infatti, la dama l’ha definito un uomo che pensa solo a sé stesso. Le sue parole hanno talmente ferito il cavaliere che questi è uscito dallo studio ed è rientrato solamente su invito di Maria De Filippi.di oggi: una riconciliazione in arrivo? Ma oggi potrebbe esserci una ...