Ostia | blitz a Castel Porziano | mancanza di permessi e concessioni | sequestrati due chioschi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Prosegue la maxi inchiesta che la procura di Roma sta portando avanti da questa estate sul litorale die i provvedimenti non si fanno attendere. Siamo ai Cancelli di, qui sono statidueperché non in regola con. Interessate dalle indagini anche altre cinque strutture, per le quali è previsto un destino analogo. Leggi anche: Discarica a cielo aperto nella riserva di: gettati materassi e immondizia (FOTO) Sigilli a duediDa quanto è emerso, i gestori deisarebbero sprovvisti dei necessari titoli, pertanto le strutture risulterebbero abusive. Al centro ...