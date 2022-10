Milan | Gazidis | «Maldini fondamentale e sullo stadio…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le parole disu: « ènelle trattative, parla con i giocatori per capire come pensano e cosa li motiva» Intervistato da ESPN, Ivan, ad del, ha parlato die dello stadio. Di seguito le sue parole.– «Nelle trattative, parla con i giocatori per capire come pensano e cosa li motiva. É il nostro punto di riferimento. Parla con l’agente come primo contatto, in seguito direttamente con il giocatore, insieme a Massara. Theo è un buon esempio, Paolo lo ha preso sotto la sua ala. Theo guarda a Paolo quasi come un secondo padre, Paolo ha quel rapporto con diversi giocatori». STADIO – «Abbiamo un grande progetto finanziato privatamente a cui ho dedicato ...