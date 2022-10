Miano | 15enne accoltellato a scuola | arrestato un minore

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sarebbe stato un coetaneo a ferire con un fendente, per futili motivi, ilieri in unadel quartierea Napoli. Uno studentenne è statonell’ambito delle indagini sul ferimento diin seguito a futili motivi in unadel quartierea Napoli. Gli agenti della Polizia

Uno studente minorenne e' stato arrestato nell'ambito delle indagini sul ferimento diaccoltellato in seguito a futili motivi in una scuola del quartierea Napoli. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso l'istituto scolastico di via Caprera dopo il ...Per l'accoltellamento del 16enne in una scuola superiore di, alla periferia di Napoli, è stato fermato un coetaneo che avrebbe ammesso le sue responsabilità: posizione al vaglio degli inquirenti. Il ragazzino, trasferito nel reparto di rianimazione dell' ...«Devo fare un viaggio per capire cosa fare in futuro, salutate la mamma», questo il biglietto trovato in casa dai familiari del 15enne che era scomparso. Hanno pensato subito al peggio ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...