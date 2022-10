Tiscali Notizie

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella sua replica in Senato."Siete d'accordo - ha detto rivolta all'opposizione - ma non lo avete fatto: quando il governo precedente aveva 8 ...crede a questo progetto A oggi sono sotto di 300 milioni. A marzo, se me ne dà 300 di ... 'È passato il messaggio 'il sindaco ha detto chetre fermate', ma non l'ho mai detto. Non ... Meloni: taglieremo cuneo fiscale, governo precedente non l'ha fatto Roma, 26 ott. (askanews) - 'Perchè in Italia i salari sono così bassi Perchè la tassazione è al 46,5% e se non partiamo dal taglio del cuneo ...