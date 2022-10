Meloni a opposizione | abbiate coraggio e valutate nel merito

È alla 'Camera alta' che si concentrano molti dei 'big' dei partiti politici, di maggioranza e, primi fra tutti Silvio Berlusconi a Matteo Renzi. Per il Cavaliere, ', nel suo assai ...E questo coraggio e questa lealtà che posso chiedere all', che si possa parlare nel ... Lo ha detto Giorgianella sua replica al Senato. . 26 ottobre 2022Roma, 26 ottobre 2022 - In Aula sta parlando Giuseppe Conte quando le telecamere Rai inquadrano Giorgia Meloni intenta a commentare fra sé e sé l'intervento dell'ex presidente del consiglio e ora neo ...La salute non fa parte dell'agenda del nuovo primo ministro. Il premier ha criticato i modelli che non vuole seguire, definiti troppo coercitivi, e ha chiesto chiarezza in merito alla gestione della p ...