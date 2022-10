Iran | spari sulla folla che commemora la morta di Mahsa Amini I video

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)della poliziachea quaranta giorni dalla sua uccisione. Le immagini arrivano dall'dove migliaia di uomini e donne si sono messe in marcia per raggiungere la tomba della ragazza uccisa per non aver indossato correttamente il velo (tratto da Twitter)

- - > Proteste degli studenti a 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, all'Università di Tecnologia di Teheran, in- Reuters . Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdistan iraniano, per commemorare Mahsa Amini ...16.03 40 giorni morte Mahsa,sulla folla L'ha bloccato "per motivi di sicurezza" l'accesso a Internet a Saqqez. E' la città dove era nata Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla Polizia Morale ...16.03 40 giorni morte Mahsa,spari sulla folla L'Iran ha bloccato "per motivi di sicu- rezza" l'accesso a Internet a Saqqez.E' la città dove era nata Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata ...Il brutale intervento delle forze di sicurezza nel corso della manifestazione nella città curda di Saghez, a 40 giorni dall'uccisione della ...