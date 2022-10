Iran | proteste in tutto il Paese per commemorare Mahsa

...celebrato income giornata conclusiva del periodo di lutto. Nella capitale Teheran ma anche a Karaj, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz, Ahvaz, Mashhad e Isfahan ci sono statedi vario tipo ...La partecipazione di Rekabi alla gara in Corea del Sud senza il velo, obbligatorio in pubblico per le donne in, era stata interpretata come un gesto a favore delleper Mahsa Amini. .La sua morte scatenò proteste e rivolte in tutto il Paese, da parte di donne che manifestarono per quello che che viene considerato l’assassinio della 22enne. In realtà poco tempo dopo questa ipotesi ..."In questi giorni i miei eroi sono persone che pagano un caro prezzo per avere una vita normale. Avere una vita sicura, normale e libera è un diritto di tutti gli esseri umani". (ANSA) ...