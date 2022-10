Inter-Viktoria Plzen | la moviola LIVE | c'è l'ok del Var sul secondo gol di Dzeko

Commenta per primo Qui sotto i casi principali da moviola della gara traPlzen Arbitro : Ekberg (Sve) Guardalinee : Culum e Nyberg. Quarto uomo : Klitte. Var : Dankert. Avar : Dingert. 66' - Convalidato il 3 - 0 di Dzeko dopo un check del Var. 48' - Giallo ...Commenta per primo 7 dei 27 gol di Edin Dzeko in Champions League sono arrivati contro ilPlzen (il 26%). Il bosniaco ha infatti segnato in tutte le 5 sfide contro il club ceco nella competizione (7 reti), almeno 4 più che contro qualsiasi altra.Dzeko ancora in gol contro il Viktoria Plzen, l’attaccante bosniaco porta i nerazzurri sul risultato di 3-0 sancendo di fatto la qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...