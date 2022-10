I crimini russi non restino impuniti L’intervento di Terzi FdI

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Signor Presidente, ho l’onore di rappresentare a questo Vertice il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Senatore Ignazio La Russa che mi ha chiesto portare i suoi cordiali saluti e il suo vivo apprezzamento per la convocazione e l’invito a questo Vertice: a Lei, allo speaker del Parlamento Croato, On. Gordon Jandrocovic, al Presidente della Verkhovna Rada Ucraina, On. Ruslan Stefanchuk, e al Primo Ministro di Croazia, Andrej Plenkovi?. L’Italia ha continuato, sin dall’inizio della brutale aggressione da parte della Federazione Russa, a manifestare concretamente in tutti questi mesi il proprio fermo e risoluto sostegno all’Ucraina; alla sua integrità e sovranità territoriale; alla sua indipendenza e libertà; alla sua determinazione; e alla sua capacità di ripresa. Il mio Paese continuerà a dimostrare questo sostegno, ininterrottamente, e con uguale decisione anche in ...