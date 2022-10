ATP Vienna 2022 | debutto senza patemi per Jannik Sinner | Cristian Garin superato in due set

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Buono il primo test peral torneo ATP di. Il numero 12 al mondo testa al meglio la propria caviglia battendo facilmente sul cemento austriacoper 6-3 6-2 in nemmeno un’ora ed un quarto di gioco; dopo la prima mezz’ora giocata un po’ sulle uova, l’azzurro ha inserito le marce alte concretizzando così la differenza fra i due su questo tipo di superficie, probabilmente la più congeniale alle sue qualità. Ora per lui la rivincita dei quarti di finale a Miami con Francisco Cerundolo. L’inizio del match è abbastanza solido per entrambi, conche pare inizialmente tirare un po’ il freno. Scambio dopo scambio l’altoatesino alza i giri del motore ed arriva il break a favore, complice anche un po’ di fortuna: prima un nastro favorevole, poi un dritto ...

Rientro con vittoria per Jannik Sinner, che vola agli ottavi del torneo500 di, grazie al netto successo per 6 - 3, 6 - 2 sul cileno Cristian Garin, numero 86. Giovedì cercherà altri punti fondamentali in ottica Finals contro l'argentino Cerundolo. Il ...Il tennista austriaco sta finalmente vivendo un ottimo periodo di formaIl tennista austriaco si è reso protagonista di una grande rimonta nel primo turno dell'Atp 500 di Vienna, torneo di casa. L'ex campione degli Us Open ha battuto l'americano Paul 2-6, 7-6, 7-6 con due ...Il 21enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking e sesto favorito del seeding, trova dall’altra parte della rete il cileno Cristian Garin, n.86 ATP.