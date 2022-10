Wta Finals 2022 | Ons Jabeur | numeri e statistiche della tunisina

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una delle giocatrici che attende con più fermento le Wtaè sicuramente Ons, grande protagonistastagione tennistica che sta per volgere al termine. La tennista araba ha vissuto un anno da sogno, battendo numerosi record e facendo meglio di tutte le sue colleghe (ad eccezione di un’aliena Swiatek). Nonostante i titoli conquistati siano solo due, spiccano tante finali prestigiose, tra cui quelle di Wimbledon e dello US Open. Il suo obiettivo sarà fare bene a Fort Worth, Texas e provare a chiudere in bellezza un’annata in cui si è tolta numerose soddisfazioni. LE 8 GIOCATRICI QUALIFICATE WTA: PROGRAMMA E COPERTURA TV LA SUA STAGIONE: La stagioneinizia in salita, visto che è costretta a saltare l’Australian Open a causa di ...

Il1000 messicano ha anche decretato i nomi delle otto partecipanti alleFort Worth che prenderanno il via il 31 ottobre. Queste sono Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco ...Dopo il 1000 di Guadalajara, che ha delineato le otto qualificate per ledi Fort Worth, c'è stata una vera e propria rivoluzione nel ranking. Se si eccettuano le prime due posizioni, è successo davvero di tutto, complice lo stop per accuse di doping contro la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Rivoluzione nella top 10 del ranking WTA guidata dalla polacca Iga Swiatek, che si è presa un paio di settimane di pausa e tornerà in campo solo per le WTA Finals: la 21enne di Varsavia mantiene ben p ...