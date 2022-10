WhastApp down | cosa è successo al sistema di messaggistica

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 ottobre 2022) Due ore circa di buio assoluto, poi WhatsApp è ritornata piano piano a funzionare. Al mattino del 25 ottobre si è verificato uno stop al servizio diistantanea che non si verificava da tempo. Dalle 8.30 circa di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare ildidi proprietà di Meta (Facebook). Un ‘’ di cui ancora non sono del tutto chiare le dimensioni, se locali o globali. Il sitodetector.com che monitora i disservizi ha visto crescere, però, le segnalazioni delle disfunzioni. Anche perché Whatsapp è andato offline pure nella versione desktop. E ha funzionato per mezza mattinata a macchia di leopardo. Gli altri servizi di Meta – come Facebook e Instagram – non hanno invece risentito di particolari problemi ...