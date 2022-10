Volla | commando uccide il 22enne Alessio Bossis | la verità dalle telecamere

Nell'ottobre 2018, contro la sua abitazione a, furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. in piazza Trieste e Trento, accanto a piazza del Plebiscito, dove unin scooter esplose ...Agguato nel cuore di, i killer uccidono un ras emergente del clan De Luca Bossa - Minichini. Ilè entrato in azione poco dopo le 19 nel parcheggio dell'esercizio commerciale 'In Piazza' in via Monteoliveto ...Alessio Bossis, 22 anni, è stato ucciso in un agguato a Volla, nel Napoletano. È accaduto ieri sera nel piazzale dell’esercizio commerciale "In Piazza", in ...Alessio Bossis era un volto noto agli investigatori e ritenuto, nonostante la giovane età, un boss emergente del clan De Luca Bossa-Minichini operante nel quartiere di Napoli di Ponticelli e contrappo ...