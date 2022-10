Ultime Notizie – X Factor 2022 | da giovedì live al via | 12 concorrenti in gara | ospiti Elisa e Dardust

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo 6 settimane di selezioni, arriva il ‘giorno zero’ per X. Da27 ottobre Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, ciascuno alla guida del proprio ‘roster’, porteranno ia sfidarsi nei ‘’ sul palco del Teatro Repower di Milano. Il percorso per arrivare alla vittoria finale entra dunque nel vivo con iche dovranno dare prova del loro talento e della capacità di esprimere se stessi di fronte alla giuria e al grande pubblico. A condurre lo show Francesca Michielin, ’emblema’ del programma che nel 2011 l’ha vista esordiente in, coronandola poi vincitrice e ora, dopo tanti successi, molti premi vinti e varie partecipazioni al Festival di Sanremo, la incorona alla guida della prima diretta televisiva da ...

Sono 48.714 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle24 ore, contro gli 11.606 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 120 contro le 39 di ieri. Il tasso di positività è 16,38% (ieri era al 14,44%). ...Nelleore un articolo del Financial Times ha riportato quanto appreso da alcuni ex colleghi dei tempi in cui lavorava presso il gigante di Wall Street: colleghi che hanno riferito che Sunak ha ... Ucraina ultime notizie. Macron chiede al Papa di telefonare a Putin e Biden «per la pace». Mosca ... Direttamente da Lisbona, all'esterno del Corinthia hotel dove alloggia la Juventus in vista della gara di questa sera contro il Benfica. Un match complesso, che la Juventus deve assolutamente vincere ...dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in ...