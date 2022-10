Taylor Swift è Cenerentola nel video Bejeweled in cui compaiono altre celebrità

(Di martedì 25 ottobre 2022)è una modernanel, singolo estratto dal nuovo album Midnights che ha già infranto ogni record. Come evidenziato da MTV neldici sono moltissime. Nei panni delle sorellestre ci sono le tre sorelle Este, Danielle e Alana Haim del gruppo musicale HAIM, di recente viste come attrici nel film Licorice Pizza. Nella parte della matrigna c’è invece la celebre attrice Laura Dern, star della saga di Jurassic Park e delle serie Twin Peaks e Big Little Lies. Ci sono inoltre apparizioni della stella del burlesque Dita Von Teese nel ruolo della fata madrina, della leggendaria make-up artist Pat McGrath nel ruolo della regina, del cantautore Sam Dew e dell’attrice e cantautrice Zoë Kravitz (che ...

