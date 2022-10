Tananai in visita dai piccoli pazienti del policlinico S.Donato

(Di martedì 25 ottobre 2022) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Dolcetto o scherzetto?". Cosìha salutato idel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'IrccsSandi Milano, entrando a far loro. Portando con sé dolci e giocattoli, il cantautore ha trascorso un pomeriggio di allegria e spensieratezza con i bambini ricoverati nel nosocomio milanese, coinvolgendoli in esibizioni e tanto divertimento. In vista della festa di Halloween, inoltre, il cantante ha portato in dono ai bimbi dei biscotti a forma di zucca creati dallo chef Carlo Cracco. Poi, insieme ai due artisti emergenti Elianto e Le Nora, ha dato vita ad una competizione musicale nella quale i giudici sono stati proprio i bambini che, insieme allo stessonel ruolo di giudice ...

Tananai in visita ai bimbi dell'Irccs Policlinico San Donato - Lombardia (Adnkronos) – "Dolcetto o scherzetto". Così Tananai ha salutato i piccoli pazienti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'Irccs Policlinico San Donato di Milano, entrando a far loro visita. P ...È stato un pomeriggio speciale per i piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato: insieme al cantautore Tananai i bambini hanno trascorso qualche ora s ...