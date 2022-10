Salvini avverte i gufi | Chi vuole dividere il centrodestra resterà deluso

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il segretario della Lega assicura la compattezza della coalizione: "Non cite per almeno 5-10 anni". E rilancia Quota 41: "I soldi si prendono rivedendo il reddito di cittadinanza"

La Stampa

... "Così finiamo alle 15...", ha prima detto all'orecchio del vicepremier Matteo, seduto alla .... "Il contesto economico è il più difficile dal dopoguerra" Il governo "è già al lavoro ...... balzato all'attenzione delle cronache e commentato anche dal neoministro Matteocon una ... la professoressa riceve addosso un pallino , sparatole tra i capelli, e subitoil dolore. " ... Salvini avvisa Musumeci: “Guido io le Capitanerie” Il segretario della Lega assicura la compattezza della coalizione: "Non ci dividerete per almeno 5-10 anni". E rilancia Quota 41: "I soldi si prendono rivedendo il reddito di cittadinanza" ...A Rovigo la docente di un istituto tecnico è stata colpita alla testa con una pistola ad aria compressa. Il video finisce in rete. Contro l'inqualificabile episodio anche il neoministro leghista ...