Rizzitelli Torino «Pellegri sta benissimo | deve giocare»

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’ex attaccante del, Ruggero, ha parlato del momento dei granata e dello stato di forma di PietroCon ilha giocato dal 1994 al 1996 ed è stato un attaccante che la porta l’ha vista sempre molto bene. Ruggeroè quindi qualificato per valutare Pietro, che ha regalato la vittoria al Toro a Udine col suo primo gol in campionato, dopo che pochi giorni prima aveva già segnato in Coppa Italia contro il Cittadella. IL MESSAGGIO DEL GOL – «Per prima cosa, ci sta dicendo che sta bene fisicamente. Poi aver giocato 2 gare consecutive in 6 giorni e aver segnato in entrambe le occasioni dà a un attaccante una ricarica di autostima incredibile. Lui le qualità le ha, le ha sempre avute. Ricordo ancora il suo primo gol in A a 16 anni alla Roma. ...

La storia invece la sappiamo bene, da quel 2 - 1 firmato dalla doppietta disolo un'... Domani, inoltre, non è una giornata come le altre per chi tifa: il 15 ottobre del 1967 se ne ......e il Toro . Una relazione breve, consumata tra il 1994 e il 1996, ma tale da lasciare un ottimo ricordo alle parti in causa. Rizzi - gol, come spiega, rimane un fidanzato del, come ...Se negli ’70 un viaggiatore del tempo avesse detto ai tifosi del Toro che dal 1995 al 2022 la squadra granata avrebbe vinto un solo derby nessuno ci avrebbe creduto. Avrebbero messo maggiormente in du ...Se a Juric fosse stato consegnato un attaccante prolifico questo Toro avrebbe davvero avuto tutte le possibilità di andare in Europa, così invece sarà complesso migliorare il decimo posto”. Autore di ...