Adnkronos

Sono solo alcuni dei dati di un ampio studio di scenario sulla sanità italiana, presentati in apertura dei lavori delSummit che si è tenuto a Milano e a Roma in questi giorni, e diffusi in una ...L'analisi sviluppata daconferma inoltre il progressivo affermarsi di una domanda di salute sempre più personalizzata e legata alle innovazioni tecnologiche, oltre che alla conoscenza della ... Report Bhave, obiettivi Ssn futuro non raggiungibili per 7 italiani su 10 (Adnkronos) – Stanno cambiando gli orientamenti in materia di sanità. Alla vigilia della XIX legislatura, il 75% degli italiani non crede che siano realizzabili i grandi obiettivi della sanità di doma ...