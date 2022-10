(Di martedì 25 ottobre 2022) 'Devo fare un viaggio per capire cosa fare in futuro, salutate la mamma', questo il biglietto trovato in casa dai familiari delche era scomparso . Hanno pensato subito al peggio e hanno ...

leggo.it

'Devo fare un viaggio per capire cosa fare in futuro, salutate la mamma', questo il biglietto trovato in casa dai familiari delche era scomparso . Hanno pensato subito al peggio e hanno vissuto ore di angoscia perché ormai il giovane era irreperibile dal pomeriggio di ieri, lunedì 24 ottobre. E il padre ha subito ......delin una scuola superiore di Miano, alla periferia di Napoli, è stato fermato un coetaneo che avrebbe ammesso le sue responsabilità: posizione al vaglio degli inquirenti. Il, ... Ragazzino 15enne scompare a Monza: scattano le ricerche. Poi telefona: «Sono dai nonni in Basilicata» «Devo fare un viaggio per capire cosa fare in futuro, salutate la mamma», questo il biglietto trovato in casa dai familiari del 15enne che era scomparso. Hanno pensato subito al peggio ...Per l'accoltellamento del 15enne in una scuola superiore di Miano, alle porte di Napoli, è stato arrestato un coetaneo il quale avrebbe ammesso le sue responsabilità. La sua posizione è tuttora al vag ...