Pioli | ' Due risultati su tre? Non gestiremo | col Salisburgo vogliamo vincere'

(Di martedì 25 ottobre 2022) È visibilmente soddisfatto, Stefano, dopo il match di Zagabria che ha riportato il suo Milan in zona qualificazione agli ottavi di Champions League. E non pobbe essere altrimenti: al Maksimir ...

È visibilmente soddisfatto, Stefano, dopo il match di Zagabria che ha riportato il suo Milan in zona qualificazione agli ottavi di ... Contro il Salisburgo basterà un pari, ma "avererisultati ...Rafa Silva forse si impietosisce e si mangiagol già fatti solo davanti a Szczesny. Ma per ...non fa calcoli, comunque, e gioca per vincere. Neanche il tempo di schierarsi in campo e i ...Milan, le parole di Stefano Pioli nel post partita della sfida con il Dinamo Zagabria. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri.Le parole di Stefano Pioli nel post partita di Dinamo Zagabria-Milan, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League ...