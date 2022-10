Pd | sfiduciato il leader lucano La Regina dopo la debacle Non fu capolista per i post anti isrealiani

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’assemblea regionale della Basilicata del Pd – che si è riunita nella serata di ieri in un albergo di Pignola (Potenza) – hail segretario Raffaele La, 29 anni, che era in carica dal dicembre 2021. Con 63 voti a favore, sette astenuti (in 31 hanno lasciato i lavori prima della votazione), l’assemblea ha approvato la mozione di sfiducia presentatale Politiche dello scorso 25 settembre, quando in Basilicata il Pd ha eletto un solo parlamentare su sette, Enzo Amendola. Alla vigilia della presentazione delle candidature, Laera stato costretto a lasciare il suoo daalla Camera proporzionale proprio ad Amendola in seguito alla rilevanza pubblica assunta da alcuni suoi, pubblicati anni fa, di sapore ...

