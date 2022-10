Paolo Banchero | la prima scelta del Draft stabilisce un nuovo record dopo 54 anni!

Sono otto i match valevoli per la regular season NBA 2022/2023 andati in scena nella notte italiana tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre. I riflettori erano ovviamente puntati su, che continua a trascinare con 21 punti i suoi Orlando Magic, non riuscendo però a trionfare in casa contro i New York Knicks, con gli ospiti vittorioso per 126 - 120. La gara della ...Un'impresa che non riusciva dal 1995 e che supera (di due punti) anche quella del rookie di Orlando...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...New York, 25 ott. - (Adnkronos) - Paolo Banchero supera anche l'esame Madison Square Garden, ma neppure questo basta ai suoi Magic (0-4) per trovare la prima vittoria. Orlando cede 115-102 ai ...