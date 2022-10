Palermo | ha ridotto la compagna in fin di vita con calci | schiaffi e pugni Condannato a 14 anni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il primo maggio del 2021 ridusse in fin dila suacolpendola conbrutali, spintoni,. Oggi Salvatore Celano, 45, di Caccamo, è statoa 14di carcere dal gup del Tribunale di Termini Imerese in provincia di, Claudio Bencivinni. Come ricostruisce l’Adnkronos, la donna, di 40, originaria di Pavia, a distanza di quasi duedalla brutale aggressione, cammina a fatica con il tutore, è costretta ad essere imboccata e a essere cambiata più volte al giorno. Ma, soprattutto, ha riportato gravissimi dcerebrali e neurologici. Irreversibili., le indagini La donna, ricostruisce ancora ...