Noi la chiameremo così Il disco rotto della Gruber sulla Meloni

Liberoquotidiano.it

Lilli Gruber non ci sta e così mette nel mirino Giorgia Meloni . A infastidire la conduttrice è la scelta del premier di farsi chiamare 'il' presidente e non 'la' presidente come vorrebbe invece la ...... mi vengono in mente, ad esempio, i Bauhaus Come molte band di epoca New Wave, a, sul palco, ... A Prato dentro un camerino, ci rendemmo conto che quello era il nostro nome: "CiC. S. I, ... Otto e Mezzo, Gruber: "Noi la chiameremo così", schiaffo alla Meloni