“Momenti preziosi” | la reunion a sorpresa del cast di Twin Peaks

(Di martedì 25 ottobre 2022) “con amici di vecchia data. Quante emozioni“, sono le parole scelte da Mädchen Amick per commentare il selfie con i colleghi diche ha pubblicato su Instagram. I protagonisti della serie cult di David Lynch hanno infatti regalato ai fan unatutta social, apparendo di nuovo insieme dopo tanti anni. A tavola con la 51enne che interpretava la cameriera del Double R Diner, Shelly Johnson, appaiono dunque Dana Ashbrook (il liceale ribelle Bobby Briggs), Sherilyn Fenn (la studentessa Audrey Horne), Kimmy Robertson (la segretaria del dipartimento di polizia Lucy Moran) e naturalmente anche l’agente speciale dell’Fbi Dale Cooper, interpretato da Kyle MacLachlan, attore feticcio di Lynch che aveva preso parte ad altri film del regista come Dune e Velluto Blu, e Laura ...

Sono ifondamentali della nostra democrazia, ai quali non dobbiamo mai assuefarci. Per ... fondato su libertà, uguaglianza e democrazia, fruttiche scaturiscono dalle radici classiche ...Sono ifondanti della nostra democrazia ai quali non dovremmo mai assuefarci, e ringrazio ... non ha voluto farmi mancare i suoiconsigli', ha aggiunto. 21:06 Meloni, bene fiducia. ..."Momenti preziosi con amici di vecchia data. Quante emozioni". A tavola ecco dunque Dana Ashbrook (il liceale ribelle Bobby Briggs), Sherilyn Fenn (la studentessa Audrey Horne), Kyle MacLachlan ...Gli attori hanno suggellato la reunion con uno scatto, diffuso da Mädchen Amick. Il cast si è riunito in occasione della Spooky Empire, la convention su horror e fantascienza che ha luogo ogni due ann ...