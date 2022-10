La Gazzetta dello Sport

Questa pista olimpica, ai 2.240 metri di quota della capitale messicana, resta nella storia per aver ospitato due incredibili record dell'Ora: Eddy, 25 ottobre 1972, e Francesco Moser, 19 e 23 ...Ma cosa ha detto la leggenda belga al neo campione del mondo Eddy, vincitore di cinque Tour de France, cinque Giri eVuelta, consiglia al suo connazionale e campione del mondo in carica ... Merckx e una bici mai vista: 50 anni fa miracolo in un’Ora Liegi-Bastogne-Liegi, Vuelta di Spagna e Mondiali di Wollongong: un 2022 da sogno per Remco Evenepoel. Il belga ha dato spettacolo in questa stagione e nella prossima potrà puntare ancora più in alto, ...In questa fase della sua carriera gli consiglio di andare al Giro d'Italia, che per lui è meglio del Tour de France ...