LIVE Dinamo Zagabria-Milan 0-3 | Champions League calcio in DIRETTA | Leao e Giroud mettono in cassaforte il risultato a inizio secondo tempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-JUVENTUS 64? TATARUSANU! Buona parata del portiere rumeno su un tentativo da fuori area di Ivanusec. 63? Laora prova ad abbozzare una reazione, molto bravo Kjaer nell’anticipo e nel liberare l’area di rigore. 61?che in quindici minuti nelha messo in chiaro le cose, due gol per portarsi sul 3-0 e mettere un’ipoteca sulla vittoria. Atteggiamento impeccabile dei rossoneri, che non hanno dato nessuna possibilità di rientro alla. 60? Trasformazione perfetta dell’attaccante francese, pallone sotto l’incrocio dei pali. 59?...