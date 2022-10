Laredo Kid operato d’urgenza dopo l’infortunio del weekend | problema molto serio

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022)Kid – che lavora con IMPACT Wrestling – ha subito un gravissimo infortunio questo fine settimana durante uno show di Lucha Libre AAA a Monterrey, a causa della rottura dell’intestino. Ishaan Idnani-Ramos – proprietario e promotore di Lucha Maniaks, che ha ingaggiatoKid per vari eventi – ha parlato conMorning Times della situazione. Ha detto di essere in costante contatto con la sua famiglia e di essere appena uscito da un intervento chirurgico di oggi: “In questo momento è stato appenae tutto ciò che sappiamo è che è stabile”, ha detto Idnani-Ramos. “Tuttavia, si è verificata una rottura dell’intestino. Al momento sta bene, ma non sappiamo quali saranno gli effetti sulla sua agenda. Ma al momento sta bene”. View this post on Instagram A post ...