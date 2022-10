Kofi Kingston | “Trios Title in WWE? Per me è possibile | vedremo quando tornerà Big E”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il New Day è una delle stable più longeve e di successo in. Il trio formato da, Xavier Woods e Big E ha fatto incetta di titoli di coppia e singoli, e continua ad essere una presenza fissa nella programmazione. Big E purtroppo ha dovuto ritirarsi temporaneamente, o almeno è ciò che si spera, manon smette di sognare l’ennesimo traguardo per lui e i suoi compagni di stable. Perché no? Steve Fall di NBC Sports Boston ha intervistato, e i due hanno discusso della possibilità di unChampionship: “Tutto è. Ci sono molti trii al momento, Sheamus e i Brawling Brutes, la Bloodline, il New Day.come si comporterà E al suo ...

Sheamus & Ridge Holland battono& Xavier Woods Il match era in programma per WrestleMania Saturday, ma è stato tagliato all'ultimo per motivi di tempo. A vincere è stato il team di ...Nessun titolo in palio nella disputa che vede coinvolti i New Day di Xavier Woods &da un lato e Sheamus & Ridge Holland , supportati da Butch, dall'altro in un classico buoni contro ...