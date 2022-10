Il Pd si aggrappa alle boldrinate L' ultima è aggiungere Sorelle ai Fratelli d' Italia

(Di martedì 25 ottobre 2022) La neo premier Giorgia Meloni sceglie di farsi chiamare «il presidente del Consiglio», al maschile, e, dopo nemmeno un'ora, scatta subito la polemica. Non essendoci ancora provvedimenti concreti del nuovo governo contro cui scagliarsi, la sinistra decide dunque di scatenare una piccola bagarre politica su questioni di altro genere; anzi, questioni di genere per la precisione, una specialità della casa. «La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di FdI, partito che già nel nome dimentica le?»: con queste parole, ieri, l'ex presidentessa della Camera, Laura Boldrini, ha rimproverato via Twitter il presidente Meloni per non aver scelto la desinenza in «a» per le proprie comunicazioni ...

Adnkronos

Con Obiang e D'Andrea dall'inizio, Dionisi siad un grandissimo Laurientè, tra i migliori in campo, e alla solidità edoti di finalizzatore di Frattesi, ma sono gli scaligeri a ...La quinta giornata della fase a gironi può emettere altri verdetti. La squadra di Allegri, in casa del Benfica, siresidue speranze di qualificazione; il successo rossonero in Croazia a 1,80. Mercoledì Inter e Napoli in discesa contro Viktoria Plzen e Rangers Milano, 24 ottobre 2022 - La Juventus non ... SNAI – Champions League: Juve, ultima chiamata a Lisbona.Il «2» bianconero a 3,75. Milan favorito a Zagabria La quinta giornata della fase a gironi può emettere altri verdetti. La squadra di Allegri, in casa del Benfica, si aggrappa alle residue speranze di ...Spettacoli, party diurni per aggirare il coprifuoco, rave per finanziare la ricostruzione. Anche questa è l’Ucraina che si aggrappa alla normalità per non ...