I videogiochi fanno bene al cervello dei più piccoli

Fortune Italia

...si sono urlati contro e soprattutto non si sono innamorati di quelle espressioni del viso che... la guerra dei film, la guerra dei, la guerra è in Europa! La guerra non è più storia è ...... infatti, di un buon libro horror da gustarsi dopo mezzanotte, proprio quando le ombre sipiù ... Nero metafisico 13,30 14,00 Compra ora leggi anche I migliorihorror su Amazon da ... La rivincita dei videogiochi, fanno bene al cervello • Fortune Italia A sostenerlo è un nuovo studio (che ha però alcune limitazioni). I bambini che giocano ai videogame tre o più ore al giorno sembrano avere alcune abilità cognitive più elevate ...Uno studio su quasi 2000 bambini ha messo in luce importante e inattesi benefici per gli appassionati dei videogiochi ...