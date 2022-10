Governo | Red Ronnie commenta Meloni | Intervento straordinario

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Coerente con quanto affermato in campagna elettorale el’di Giorgianell’Aula della Camera sul Covid”. Red, notoriamente critico sulle misure intraprese dai precedenti governi per fronteggiare la pandemia Covid19, hato con l’Adnkronos, il passaggio dedicato alla pandemia dal presidente del consiglio Giorgiache oggi ha tenuto il suo discorso nell’Aula della Camera in vista del voto di fiducia. Il neopremier, nel suo, ha detto a chiare lettere che “l’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in ...

Il Denaro

