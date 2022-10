Governo | Meloni | ' dire cosa non funziona in Ue non vuol dire essere nemico o eretico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Come è stato possibile che un processo di integrazione nato come Comunità del carbone e dell'acciaio nel 1950 si ritrovi a distanza di più di 70 anni -e dopo aver esteso a dismisura le materie di propria competenza- a non avere soluzioni efficaci proprio in tema di approvvigionamento energetico e di materie prime? Chi si pone questi interrogativi non è uno un, ma qualcuno chee contribuire a una integrazione europea più efficace nell'affrontare le grandi sfide che l'attendono, nel rispetto di quel motto fondativo che recita 'Uniti nella diversità'". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla Camera. "Perché -ha aggiunto la premier- è questa la grande peculiarità europea: Nazioni con storie millenarie, capaci di unirsi, portando ...