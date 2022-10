Governo | Conte “Faremo un' opposizione solida e intransigente”

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla fiducia al”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia. “La nostra saràe puntuale, ma implacabile e”, ha sottolineato. “Siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze e inadeguatezze: la nostranon raggiungerà mai i livelli di compostezza raggiunti da lei durante la pandemia, quando disseminava scogli per farci cadere in fallo”, ha ricordato rivolgendosi alla presidente del Consiglio.“Questa legge elettorale vi ha consegnato la guida delle istituzioni e deldel Paese, ma l'intera coalizione è stata votata da un elettore su 4 ...

Mi aspetto che ilMeloni dia un segnale concreto in tal senso: per preservare l'identità italiana, dobbiamo sostenere le coppie che desiderano procreare' Il M5S diha subito una ...Nella scorsa legislatura, la Lega per prima ha presentato una proposta di legge, a mia prima firma, per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato delII. Ora, l'...L'ho vista molto volitiva e sicura di sé, ma le consiglierei prudenza". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Presidente Meloni, in un’ora di intervento lei non ha speso una sola parola per darci una indicazione concreta sulle misure che intende adottare sul caro bollette, sul car ...