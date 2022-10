(Di martedì 25 ottobre 2022) Bergamo, 25 ott. (Lab) - Ilno composto dalle società Minnucci Associati, Engisis e IBNil premio internazionale 'buildingawards 2022' nella categoria asset management collaborando alla strategia per lo sviluppo del '' per il primod', Chorus Life Bergamo. La premiazione del progetto 'Chorus Life: Creation and maintenance of anDigital Twin for asset management' è avvenuta lo scorso fine settimana al Summit di Montreal (Canada). Questa competizione, la più autorevole a livello internazionale, è suddivisa in categorie e premia i progetti che hanno sfruttato la metodologiain ...

Adnkronos

L'abbattimento di barriere permette uno scambio libero, veloce e performante di informazioni che permettono la creazione di undinamico con un codice process - oriented per ottenere ...Progettazione dei servizi per le attività di rilievo delle opere e modellazione BIM, per la realizzazione del "". Bando da pubblicare entro metà novembre, per un valore di 45 milioni ... Gemello digitale e openBIM per 1° Smart District in Italia, vince team italiano Bergamo, 25 ott. (Labitalia) – Il team italiano composto dalle società Minnucci Associati, Engisis e IBN vince il premio internazionale ‘buildingSMART openBIM awards 2022’ nella categoria asset manage ...A Berlino c’è un’area di 73 ettari che la multinazionale trasformerà con oltre 600 milioni in 10 anni. Ma le nuove applicazioni si ...