Dritto nella shopping list di novembre | il pull girocollo in tonalità neon e i pezzi chiave super easy da abbinare

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 ottobre 2022) Non più (o non solo) banale sottogiacca, la maglia da donna verde è il must del momento nel guardaroba Autunno-Inverno 2022 delle star. Specialmente quella inverde sgargiante o smeraldo, come dimostrano i look di Mila Kunis, Elsa Hosk e Kendall Jenner. 15 capi verdi must-have dell'estate guarda le foto Mila Kunis: la maglia verde Inverno 2022 Negli ultimi tempi la moglie di Ashton Kutcher è molto impegnata nel press tour del suo ultimo film “La ragazza più fortunata del mondo”, una lunga scia di photocall e ospitate in tv ma anche in radio, in cui il dress code d’ordinanza è ...