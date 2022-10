Diffidati Dinamo Zagabria-Milan | rossoneri a rischio squalifica in vista del Salisburgo

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ildi Stefano Pioli sarà ospite in Croazia dellanella sfida valida per la quinta giornata della Champions League 2022/2023. Isono chiamati a reagire dopo la pesante doppia sconfitta subita contro il Chelsea. Appuntamento questa sera, martedì 25 ottobre, alle ore 21. Sono ben 2 i calciatore del: Krunic e Ballo Tourè. A questi dovrebbe teoricamente aggiungersi anche Fikayo Tomori, che sarà però out dal match in quanto giàto per cartellino rosso. SportFace.