Ciclismo | Samuele Battistella rinnova con l’Astana per altri due anni

(Di martedì 25 ottobre 2022) La notizia è ufficiale: il ciclista italianohato perdueil contratto che lo lega alQazaqstan perdue, con la scadenza dell’accordo che ora si fisserà quindi al termine della stagione 2024. “Sono sicuro – ha affermatoal sito ufficiale della formazione kazaka – che questa sia la scelta migliore per me e per la mia carriera. Ho trascorso duefantastici nelQazaqstan Team, mi sento davvero bene qui perché ho trovato in questa squadra un ottimo ambiente. Quindi, sono felice di firmare un nuovo contratto per altre due stagioni”. “Ho fatto molta esperienza – ha aggiunto – durante le mie prime due stagioni qui, sono ...