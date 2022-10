Chiude un famosissimo sito pirata che trasmetteva partite | fioccano le multe

(Di martedì 25 ottobre 2022) La Guardia di Finanza sta cercando in tutti i modi di contrastare di bloccare i siti in streaming e la IPTV sta subendosu. In questi ultimi anni uno dei più grandi problemi del mondo del calcio è sicuramente legato alla diffusione dellein streaming, perché questo penalizza moltissimo le società che perdono molti soldi dei diritti televisivi dunque la guardia di finanza sta realizzando uno splendido lavoro perre le IPTV. CanvaNon si può pensare al giorno d’oggi di poter ottenere grandi risultati senza poter avere l’aiuto da parte delle televisioni. Il prodotto calcio infatti deve essere venduto su scala internazionale, in modo tale da poter aiutare sempre di più le squadre italiane a tornare finalmente ai tempi d’oro. Questo meccanismo però deve essere favorito anche dall’intelligenza dello ...

politicamentecorretto.com

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Dumbo: la fotogallery del film di Tim Burton Il 28 marzo uscirà nei cinema italiani Dumbo, live action delfilm d'animazione Disney, ...... lo svantaggio per 'uno a tre' con cui siil primo tempo è comunque un risultato più che ... Nel cast di questofilm del 1981 oltre a grandi calciatori ed ex - calciatori dell'epoca (... Per il tenore italoamericano Jonathan Cilia Faro il 2022 si chiude alla grande. In arrivo anche un singolo in italiano. - politicamentecorretto.com Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...SENIGALLIA- Chiude dopo 34 anni Il Tucano, cala il sipario su un altro pezzo di storia della ristorazione di Senigallia. Il caro bollette ha dato il colpo di grazia ad un settore che ha ...