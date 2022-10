Australian Open | Djokovic ci sarà? Si apre uno spiraglio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ne ha parlato lo stesso tennista serbo Lo scorso anno la vicenda– Novakera diventato un caso mondiale. Ora, ci si domanda quindi se all’ex numero uno al Mondoconsentito o meno prendere parte al primo major dell’anno. In queste settimane, il direttore del torneo Craig Tiley si è detto aperto alla presenza die ha dato l’ok anche a russi e bielorussi ma senza bandiera. Il problema riguarderà sempre le leggi del paese con l’ex numero uno al Mondo bandito per tre anni. Intervistato da Sportai lo stessone ha parlato. Leggi anche: Tennis, il particolare consiglio di Berrettini ache diventa virale «Riguardo alla mia presenza in Australia, ci sono dei segnali positivi, ma nulla di ufficiale ancora. Sono in ...