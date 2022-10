Atp Vienna 2022 | Sonego esce di scena al primo turno | Ruusuvuori si impone in due set sul torinese

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lorenzosubito dialdel torneo Atp di. Il tennista piemontese viene sconfitto in due set 2-6 3-6 dal finlandese Emilnel match d’esordio Adesso sulla strada dello scandinavo al secondodella manifestazione austriaca ci sarà il vincente della sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Francis Tiafoe. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Il finlandese si rende protagonista di un avvio di partita strepitoso, conquistando immediatamente due palle break e, alla seconda chance, strappando il servizio al rivale. L’azzurro fa incredibilmente fatica a reagire, tanto che nel terzo game subisce anche il doppio break a zero che, di fatto, ...

